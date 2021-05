Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Berlin geht von mehr als 50 verletzten Polizisten nach den Mai-Demonstrationen in der Hauptstadt aus. Dabei gehe es keinesfalls nur um Leichtverletzte, drei Kollegen seien mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Regierende Bürgermeister verurteilt die Gewalt. Der Senat steht in der Kritik.