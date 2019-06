Anders als bislang angenommen soll der im Mordfall Walter Lübcke tatverdächtige Stephan E. bis zuletzt in der rechten Szene aktiv gewesen sein. Recherchen zeigen ihn auf Fotos bei einer konspirativen Versammlung von Neonazis in Sachsen Anfang 2019. In Chats soll er sich zudem abwertend über den CDU-Politiker geäußert haben.