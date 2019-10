Berlin

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak attackiert Grünen-Chef Robert Habeck aufgrund eines fast zehn Jahre alten Zitats und stößt damit eine Netzdebatte über Patriotismus los. Was ist da passiert?

Der Auslöser

Beim Deutschlandtag der Jungen Union in Saarbrücken nutzte Ziemiak seine Redezeit auch für einen Angriff auf die Opposition – genauer gesagt auf Robert Habeck. Der ist nicht nur Co-Chef der Grünen und potentieller Kanzlerkandidat der Partei, sondern liegt im aktuellen RTL-ntv-Trendbarometer des Meinungsforschungsinstituts Forsa auch auf dem zweiten Platz im Vertrauens-Ranking deutscher Politiker. Nur der Bundeskanzlerin vertrauen demnach noch mehr Deutsche. Habeck ist also ein Top-Ziel für politische Angriffe aus der Union.

Ziemiak bemängelte in Saarbrücken Habecks fehlenden Patriotismus. Er sagte: "Jemand wie Habeck, der Vaterlandsliebe nicht kennt, sollte nie Verantwortung für dieses Land bekommen!" Dem Parteinachwuchs gefiel der Angriff, und so landete er schnell auch auf dem Twitter-Profil der Jungen Union.

"Die @Die_Gruenen sind im Mantel der Bürgerlichkeit unterwegs. Sie wollen einen anderen Staat schaffen mit viel Ideologie und Doppelmoral." #DLT19 pic.twitter.com/iHuC0NxTiK — JU Deutschlands (@Junge_Union) October 12, 2019

Habeck und die Vaterlandsliebe

Der heutige Grünen-Vorsitzende äußerte tatsächlich mal seine Abneigung gegen die Vaterlandsliebe. In seinem 2010 erschienenen Buch " Patriotismus – Ein linkes Plädoyer" schrieb Habeck: " Patriotismus, Vaterlandsliebe also, fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland nichts anzufangen und weiß es bis heute nicht." Ziemiak ist nicht der erste, der Habeck das vorhält. Mehrfach tauchte das Zitat in den vergangenen Jahren in den sozialen Medien auf, besonders auf äußerst rechten Accounts.

Die Debatte im Netz

Seit dem Tweet der Jungen Union am Samstag wird besonders auf Twitter debattiert: Sollten deutsche Politiker ihr Vaterland lieben? Ist das vielleicht gar schädlich? Und sollte angesichts des rechtsextremen Terroranschlags wenige Tage zuvor nicht besser über anderes diskutiert werden?

Da wäre der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz. Der warf Ziemiak und der Unions-Jugend vor, sich "im AfD-Duktus" an den Grünen abzuarbeiten.

Ich finde es ja irgendwie konsequent, dass die JU bedingungslos in ihre Kernwählerschaft der Jahrgänge 1860 bis 1920 hinein mobilisiert. #Vaterlandsliebe Wer sich in Zeiten des Rechtsterrors im AfD-Duktus an den Grünen abarbeitet, ist nicht konservativ, sondern ignorant. #DLT19 pic.twitter.com/aMF3uD5Ake — Konstantin v. Notz (@KonstantinNotz) October 12, 2019

Der Sprecher der niedersächsischen Grünen Jugend erklärte: "Natürlich kennen die Grünen Vaterlandsliebe! Wir kennen und verachten sie."

Natürlich kennen die Grünen Vaterlandsliebe!



Wir kennen und verachten sie. #DLT19 https://t.co/JPLCb0ILMV — Timon Dzienus (@Dzienus) October 12, 2019

Ein anderer Twitter-Nutzer zeigte seine Kritik am Wunsch nach mehr Patriotismus mit einem Foto eines Weltkriegsgrabes.

Der nordrhein-westfälische Linken-Politiker Jules El-Khatib bezeichnete die Debatte um die Vaterlandsliebe als Ablenkung von einer notwendigen "Debatte über faschistischen Terror und rechte Hetze".

Synagogen werden angegriffen, Menschen wegen ihres Glaubens umgebracht und Politiker, die eine Willkommenskultur wollten, ermordet und wir reden ernsthaft über #Vaterlandsliebe? Es braucht endlich eine Debatte über faschistischen Terror und rechte Hetze statt Ablenkungen. — Jules El-Khatib (@ju_khatib) October 13, 2019

Andere Twitter-Nutzer sprachen sich hingegen für ein Mehr an Vaterlandsliebe aus. Diese hätte auch einen "liberalen demokratischen Freiheitsgeist" gebracht, schrieb einer.

#Vaterlandsliebe hat sogar schon 80 Jahre vorher in Form liberalen, demokratischen Freiheitsgeistes die Basis für unsere Verfassung, Grundrechte, Glaubensfreiheit und die Überwindung der Monarchien und Einzelstaaten geschaffen. — BeobachTor (@beobachThor) October 14, 2019

Die CDU-Politikerin Serap Güler twitterte ein Foto einer Deutschlandfahne und schrieb, sie wolle diese Fahnen nicht "Feinden unserer freien & offenen Gesellschaft überlassen".

#Vaterlandsliebe bedeutet für mich:

Flagge zeigen, Haltung annehmen! Ganz selbstbewusst für #SchwarzRotGold stehen,diese Farben nicht Feinden unserer freien & offenen Gesellschaft überlassen,sie verteidigen - vor Rechts genauso wie vor Links!

BTW: Mein Vater liebt dieses Land. pic.twitter.com/D5cCDwyXts — Serap Güler (@SerapGueler) October 13, 2019

