Berlin

Die Initiative „Parents for Future“ hat wenige Tage vor der Europawahl einen „Klima-Wahl-O-Mat“ online gestellt. Auf der Homepage klimawahl-2019.eu lasse sich abrufen, wie die einzelnen Parteien zu den Forderungen von „ Fridays for Future“ und Klimaexperten stehen, teilten die „Parents for Future“ jetzt in Berlin mit.

Für den „Klima-Wahl-O-Mat“ seien alle 41 Parteien, die am 26. Mai in Deutschland zur Europawahl antreten, angeschrieben worden. 23 Parteien hätten Stellung genommen. Die Antworten seien eine Hilfestellung für die Wähler, die sich um die Klimakrise sorgten und nach glaubwürdigen politischen Antworten suchten, hieß es. „Diese Wahl entscheidet, welche Weichenstellungen in den nächsten Jahren in Sachen Klimapolitik gesetzt werden“, erklärte Ingo Laubenthal von „Parents for Future“.

Initiative ruft zu Demonstrationen auf

Weiter rief die Initiative für Freitag erneut zu Demonstrationen auf. In Deutschland seien für diesen Tag an mehr als 200 Orten Kundgebungen angekündigt, weltweit würden sich mehr als 100 Länder an den Klimastreiks beteiligen.

Die Initiative „Parents for Future“ bezeichnet sich auf ihrer Website als eine Gruppe von Eltern und weiteren Erwachsenen, die „in Solidarität zur ’ Fridays for Future’-Bewegung stehen“. Weiter heißt es dort: „Unser Ziel ist es, die jungen Menschen in ihren Forderungen nach einer konsequenten Klima- und Umweltschutzpolitik zu unterstützen.“

Lesen Sie auch: Wie die Generation „ Fridays for Future“ mit den eigenen Idealen ringt

Von RND/epd