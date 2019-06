Penzlin

Wiederholt hat CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer beteuert, dass es keine Zusammenarbeit ihrer Partei mit der AfD geben werde. Dabei ist es auf kommunaler Ebene schon passiert: In der mecklenburgische Kleinstadt Penzlin ist die CDU in der Stadtverwaltung eine Zählgemeinschaft mit dem einzigen AfD-Vertreter eingegangen, um weiterhin stärkste Kraft zu bleiben.

Wie in vielen anderen Städten in Ostdeutschland zählte die CDU auch in der 3000-Einwohner-Stadt zu den Verlierern der Kommunalwahlen im Mai. Zwei ihrer fünf Sitze büßten die Christdemokraten ein und waren somit gleichauf mit der Wählergemeinschaft Penzliner Land, der Fraktion Lebenswertes Penzlin sowie der Fraktionen von FDP, der Linken und der Grünen.

Durch die Zählgemeinschaft der CDU mit AfD-Vertreter Reinhard Gleisberg ändert sich das – zusammen stellen sie vier der fünfzehn Mitglieder der Stadtvertretung. Die Union sichert sich so mehr Sitze in den Ausschüssen, während mit Gleisberg die AfD nun im Rechnungsprüfungsausschuss sowie im Schul- und Kulturausschuss vertreten ist.

Andere Parteien verloren Ausschusssitze

Alleine hätte ihm, wie der „Nordkurier“ aus Neubrandenburg berichtet, kein Sitz zugestanden. Andere Parteien, wie die SPD, hätten durch den Zusammenschluss dagegen Sitze verloren.

Die Annäherung an die AfD widerspricht nicht nur der offiziellen Parteilinie, sonder war auch in der Penzliner Union umstritten, wie Mario Röse ( CDU), der Vorsitzende der Zählgemeinschaft, einräumt. Dennoch – große Linien der Parteien seien das eine – in der Kommunalpolitik sehe es aber mitunter anders aus, sagte Röse der Deutschen Presseagentur. „Der AfD-Mann hat bei der Kommunalwahl viele Stimmen bekommen, mehr als viele andere.“ Ihn zu ignorieren würde bedeuten, einen Teil der Wähler auszuschließen. „Wir wollten ihn einbinden und sehen, was er leistet“, so Röse.

Schulterschluss nicht abgestimmt mit Bundespartei

Laut Informationen des Nordkuriers war der Schulterschluss mit der AfD zuvor nicht mit der CDU-Führung abgestimmt worden. „Ich habe den Kollegen nicht dazu geraten, eine Zählgemeinschaft mit der AfD zu bilden und hätte es auch nicht getan, wenn ich gefragt worden wäre“, sagte CDU-Kreisvorsitzender Marc Reinhard der Tageszeitung. Er respektiere aber die Entscheidung der Kollegen vor Ort. Fraglich ist noch, wie die Parteiführung in Berlin auf den Alleingang reagiert.

Von RND/hgw/dpa