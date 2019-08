Berlin

Eine deutliche Mehrheit der Deutschen plädiert dafür, die Regierungstätigkeit zulasten von Bonn stärker in Berlin zu bündeln. 59 Prozent der Bundesbürger sprechen sich laut „RND-Wahlmonitor“, einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), dafür aus, dass künftig alle Bundesministerien ihren ersten Dienstsitz in Berlin haben sollten. 21 Prozent sind der Auffassung, dass weiter einige Ministerien ihren ersten Dienstsitz in Bonn haben sollten. 20 Prozent sind unentschlossen.

Für den RND-Wahlmonitor befragte YouGov 2084 Bundesbürger im Zeitraum vom 26. bis 29. Juli 2019.

Von Tobias Peter/RND