Mecklenburg-Vorpommern ab Pfingsten für Urlauber wieder offen

Plötzlich ging es ganz schnell: Die Landesregierung hat die zügige Öffnung des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern beschlossen. Bereits am Sonnabend, 9. Mai, sollen Gastronomen trotz Corona-Krise unter Auflagen wieder öffnen können, ab 18. Mai Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen für Gäste aus MV. Für Hotels gelten dabei 60 Prozent Auslastung als Maximum. Ab 25. Mai, also Pfingsten, soll die Öffnung auch für Gäste aus ganz Deutschland gelten.

Schwesig : Geringe Infektionszahlen machen es möglich

„Diese Schritte sind nur möglich, weil wir gute Infektionszahlen haben“, sagt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). Die Lockerungen der vergangenen beiden Wochen im Einzelhandel hätten kaum zu mehr Fällen geführt. MV sei mit gut 700 das Bundesland mit den wenigsten Corona-Infizierten. „Dies zeigt: Die Lockerungen funktionieren“, so Schwesig. Die Menschen hielten sich an die Regeln. Daher sei nun mehr möglich. Schwesig kündigte auch ein Konjunkturprogramm für die Tourismusbranche im Land an. Die Öffnung der Gastronomie ab Sonnabend gelte übrigens für Gasträume und Terrassen. Darüber hatte es lange Debatten gegeben.

Glawe : Hoffnung für Hausboot-Vermietung ab Mitte Mai

Für Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) steht die „Nagelprope für den Tourismus“ bevor. Es gehe darum, rund 130000 Arbeitsplätze im Tourismus zu sichern, dazu 40000 Jobs bei Lieferanten. Glawe kündigte auch an, dass Vermieter von Hausbooten oder Strandkörben zwischen dem 11. und 18. Mai mit weiteren Schritten rechnen könnten.

Noch kurz vor der Beratung von Regierung und Touristikern hatte Glawe einen abgestimmten Plan zur Öffnung des Tourismus in ganz Deutschland gefordert, mindestens aber in Norddeutschland. Dann verkündete Niedersachsen die nächsten Schritte. Lässt sich MV treiben? „Das hat nichts mit Niedersachsen zu tun“, so Schwesig. MV halte sich an den selbstgestellten Plan. Gäste aus anderen Staaten werde MV so bald allerdings nicht aufnehmen. „Internationaler Tourismus ist noch weit weg“, so Schwesig. Am Mittwoch berät sie mit Kanzlerin Angela Merkel und anderen Regierungschefs über weitere Maßnahmen.

Tourismusbranche hat Regeln selbst erarbeitet

Der Druck aus der Tourismusbranche auf die Regierung war zuletzt in MV stark gewachsen. Hoteliers und Gastronomen forderten vehement eine Wiedereröffnung ihrer Häuser. Auch deshalb, weil die Corona-Infektionszahlen in MV sehr gering seien. Die Lockerung beschleunigt habe auch ein Plan, den die Branche selbst im Umgang mit dem Corona-Virus aufgestellt hat.

„Der Tourismus kehrt nach deprimierenden Wochen in das Leben zurück. Darüber freuen wir uns“, reagiert Tobias Woitendorf, Chef des Tourismusverbandes MV. Für die Umsetzung habe die Branche Stufenpläne und Schutzkonzepte erarbeitet. Da geht es etwa um maximal sechs Gäste je Tisch in Restaurants oder Abstände. Auch Lars Schwarz, Deutscher Hotel- und Gaststättenverband MV, ist zunächst zufrieden, spricht von „guten Signalen in den dunkelsten Stunden, in der sich die Branche in MV jemals befunden hat“. Nicht glücklich sei man allerdings mit der Obergrenze von 60 Prozent Auslastung in Hotels.

