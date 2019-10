Berlin

Sieben Paare bewerben sich um den SPD-Parteivorsitz. Sie bestehen jeweils aus einem Mann und einer Frau, womit schon heute sicher ist, dass die Partei künftig von einer Doppelspitze geführt werden wird.

Die öffentliche Wahrnehmung jedoch dominieren bislang vor allem die Männer. In den Medien, bei den Regionalkonferenzen der SPD, aber auch in den Diskussionen unter Genossen ist viel davon die Rede, was die männlichen Bewerber um den Parteivorsitz gerade so treiben. Die Kandidatinnen kommen zu kurz. Das mag auch dem Umstand geschuldet sein, dass die meisten Genossinnen mit Führungsanspruch im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen weniger bekannt sind.

Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) will daran etwas ändern. Es richtet deshalb an diesem Mittwoch einen besonderen Diskussionsabend aus. Im Rahmen der RND-Veranstaltungsreihe Berliner Salon diskutieren und streiten die sieben Bewerberinnen um den Parteivorsitz miteinander. Saskia Esken, Klara Geywitz, Christina Kampmann, Petra Köpping, Hilde Mattheis, Nina Scheer und Gesine Schwan – die Bühne im China Club des Berliner Hotels Adlon gehört an diesem Abend den Frauen. Die männlichen Parts der Bewerberteams haben Pause.

„Die Debatte“ lautet der Titel der Veranstaltung. Es soll um die SPD gehen, um Persönliches und um ganz viel Politik. RND-Vizechefredakteur Gordon Repinski und RND-Hauptstadtkorrespondentin Marina Kormbaki führen durch den Abend.

Ab 18.30 Uhr sehen Sie die Debatte der sieben Bewerberinnen hier im Livestream:

Von Andreas Niesmann/RND