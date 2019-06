Die Polizei hat am Mittwoch in Osnabrück einen Mann in Gewahrsam genommen, der im Verdacht steht, ein Attentat in Berlin geplant zu haben. Das berichtete Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius am Freitag im Landtag. Wie ernsthaft war die Drohung? Und gibt es einen islamistischen Hintergrund?