Mit Spannung sind die neuen Brexit-Vorschläge von Briten-Premier Johnson erwartet worden. Doch was er in seiner Ansprache auf dem Torys-Parteitag sagt und zugleich in dem Brief an die EU-Kommission schreibt, wirft mehr Fragen als Antworten auf. Und wie will Johnson die Versprechen an seine Anhänger mit dem No-Deal-Brexit vereinen?