Biarritz

Bisher hat US-Präsident Trump auf seinen Reisen kein großes Interesse an Deutschland gezeigt. In 31 Monaten hat er Kanzlerin Merkel noch keinen bilateralen Besuch abgestattet. Beim G7-Gipfel aber betont er, dass er das bald ändern wolle - mit großen Worten. „Ich habe Deutsches in meinem Blut", sagt der US-Präsident, dessen Vorfahren aus Kallstadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz kommen.

Die Worte fallen bei einem Treffen mit der Bundeskanzlerin während des Gipfels. Angela Merkels Mimik spricht dabei Bände. "Vielleicht bald", sagt Trump in Bezug auf einen möglichen Deutschland-Besuch - und Merkel zieht die Augenbrauen hoch. Als er dann noch von seinem deutschen Blut spricht, kann sie nicht mehr an sich halten und prustet leise vor sich hin. Als sie selbst redet, betont sie auch nochmal, dass es „noch kein spezifisches Datum“ für den Besuch gebe.

Im Video: Trump spricht von Deutschland-Besuch, Merkel schmunzelt

Und er kommt doch: Trump will Deutschland besuchen

Für ihre Reaktion wird Merkel in den sozialen Netzwerken gefeiert - und zwar nicht nur in Deutschland. So schreibt dieser Twitterer, dass er die Kanzlerin liebe.

Dieser Nutzer spricht von der "Reaktion des Tages".

Auch er kann Merkels Lacher einiges abgewinnen.

Und dieser Twitterer plädiert für Dauerschleife.

Was Augen alles bewirken können...

Lachgarantie mit der Kanzlerin.

Und manch einer verweist auf diese Merkel-Parodie von Tracy Ullmann.

