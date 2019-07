Brüssel

Alleine das Zuschauen tut weh: Ivanka Trump ist bekannt dafür ihren Vater, US-Präsident Donald Trump, gerne auf Staatsbesuchen zu begleiten. Nun hat der Élysée-Palast ein Video veröffentlicht, dass sie in einer eher peinlichen Gesprächssituation auf dem G-20 Gipfel in Brüssel zeigt. Dort stehen Frankreichs Präsident Macron, Kanadas Premier Trudeau, IWF-Chefin Lagarde und Großbritanniens Premierministerin May im angeregten Gespräch zusammen. Ivanka versucht sich immer wieder einzumischen – und erntet von den Politikern nur die kalte Schulter.

Nachdem das Video viral ging, dauerte es nicht lange, bis das Netz reagierte. Unter dem Hastag „Unwantedivanka“ („unerwünschte Ivanka“) darf Ivanka jetzt gleich an einer ganzen Reihe historischer Ereignisse teilhaben. Dank photoshop-affiner Nutzer liegt sie etwa mit John Lennon und Yoko Ono im Bett, nimmt mit Ghandi am Salzmarsch teil und schreitet mit Neil Armstrong über den Mond.

Damit nicht genug. Auch in historischen sowie modernen Gemälden und Filmszenen taucht die Präsidententochter plötzlich auf. Neue Freunde findet sie etwa bei den „ Golden Girls“ oder bei den „Friends“.

Von RND/ hgw