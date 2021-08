Verdi ruft zum Streik bei Vivantes und Charité auf

In Berlin laufen in den landeseigenen Krankenhäusern Vivantes und Charité seit Montagmorgen Streiks. Pflegekräfte und andere Beschäftigte wollen drei Tage streiken. Die Gewerkschaft Verdi kämpft in der Tarifauseinandersetzung unter anderem für eine Angleichung der Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten.