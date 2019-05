Tödliche Angriffe mit Stichwaffen wie in Chemnitz 2018 bringen das Thema Messerverbot in Deutschland immer wieder auf die politische Agenda. Auch Bluttaten mit anderen Gegenständen wie das Armbrust-Drama in Passau schockieren und werfen Fragen auf. Welche Waffen darf man in Deutschland mit sich führen? Eine Übersicht.