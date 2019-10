Berlin

Die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hat die Parlamentswahlen in Polen deutlich gewonnen. Sie erhielt bei der Abstimmung am Sonntag 43,6 Prozent. Damit kann Ministerpräsident Mateusz Morawiecki mit absoluter Mehrheit weiterhin ohne Koalitionspartner regieren. Unter den in Deutschland lebenden Polen ist die PiS-Partei allerdings deutlich unbeliebter. Nur ein knappes Viertel der rund 46.000 in Deutschland abgegebenen Stimmen entfielen auf die Regierungspartei. Das teilte die polnische Wahlkommission am Montagabend mit. Stärkste Kraft wurde demnach mit 43 Prozent das größte Oppositionsbündnis, die liberalkonservative Bürgerkoalition (KO). Das Linksbündnis SLD kam auf 19,7 Prozent.

PiS verliert in Deutschland an Zustimmung

Damit hat die PiS gegenüber den Wahlen 2015 in Deutschland stark eingebüßt. Bei den Parlamentswahlen vor vier Jahren war die Regierungspartei (31,2 Prozent) noch vor der Bürgerplattform (27,55) stärkste Partei gewesen.

Für die Stimmenverluste der PiS in Deutschland hat Sozialwissenschaftlerin Agnieszka Łada eine Erklärung. „Zu dieser Wahl haben sich viele Vertreter des jungen Polen registriert, weil sie sich Sorgen um die politische Entwicklung in ihrer Heimat machen“, sagt die Expertin vom unabhängigen Institut für öffentliche Angelegenheiten in Polen. Seit dem EU-Beitritt Polens 2004 seien viele junge, modern denkende und gut ausgebildete Polen nach Deutschland ausgewandert, sagt Łada. „Hier leben viele Manager, Ärzte und Informatiker, die sich ein liberales Polen wünschen.“

Mehr zum Thema Regierungspartei PiS stärkste Kraft bei Parlamentswahl in Polen

Innerhalb Deutschlands unterschieden sich die Ergebnisse in den 23 Wahllokalen mitunter erheblich. In der Region Berlin – wo knapp 10.000 Menschen gewählt haben – war die PiS mit 15 Prozent hinter KO (44,3) und SLD (30,8) nur drittstärkste Kraft. In den nordrhein-westfälischen und hessischen Wahllokalen, die als "Region Köln" ausgegeben werden (17.000 abgegebene Stimmen), machten dagegen 28,2 Prozent ihr Kreuz bei der Regierungspartei. Die KO kam hier auf 41,5 Prozent, die SLD auf 16,4.

"Ich kenne niemanden persönlich, der die PiS gewählt hat"

Im polnischen Fastfood-Restaurant " Tak Tak" in Berlin-Mitte sind die Wahlergebnisse an diesem Mittag Gesprächsthema. Bei Bigos und Pierogi machen die Gäste hier Mittagspause. Die 18-jährige Kate Wojna arbeitet im " Tak Tak" als Servicekraft, vor wenigen Wochen zog sie nach Berlin. "Ich bin richtig verärgert", sagt sie. Auch die Stimmung unter ihren Freunden aus ihrer Heimatstadt Breslau sei ähnlich. "Ich kenne niemanden persönlich, der die PiS gewählt hat", sagt Wojna.

Die 18-jährige Kate Wojna ist verärgert über den Wahlausgang in Polen. Quelle: Marcel Sacha

Sie führt den Sieg der PiS-Partei auf einen Mentalitätsunterschied zwischen der Landbevölkerung und den Bewohnern größerer Städte zurück. "Die Menschen auf dem Land interessieren sich nur für ihren eigenen Mikrokosmos", sagt die 18-Jährige. Auch der niedrige Lebensstandard spiele eine Rolle. Die PiS spreche gezielt ärmere Polen an, sagt Wojna. Als Beispiel nennt sie die Erhöhung des Kindergeldes. Soziale Wohltaten dieser Art kämen bei Menschen mit wenig Geld gut an.

Polen kritisieren einseitige Berichterstattung

Wojna sieht auch in der einseitigen Berichterstattung vieler Medien einen Grund für den Wahlerfolg der PiS-Partei. Die Nationalkonservativen haben seit ihrem Wahlerfolg im Jahr 2015 viele Spitzenpositionen in den öffentlich-rechtlichen Medien des Landes mit Parteifunktionären besetzt. Kritiker werfen der Regierung vor, einen Staatsfunk etabliert zu haben.

Für einen Stimmungsumschwung geht es den Menschen zu gut. Marek Wierzbicki, in Deutschland lebender Pole

" Tak Tak"-Kunde Marek Wierzbicki sieht einen weiteren Grund für den PiS-Erfolg: die seit Jahren stark wachsende Wirtschaft Polens. "Für einen Stimmungsumschwung im Land geht es den Menschen einfach zu gut", sagt der 38-Jährige. Erst bei einem konjunkturellen Abschwung könnte die Stimmung in der Bevölkerung kippen, meint er.

Geschichte Polens als Hoffnung für die Zukunft

Im Gegensatz zu Wojna blickt Wierzbicki gelassen in die Zukunft Polens. Er bescheinigt seinen Landsleuten ein ausgeprägtes Gespür für historische Wendungen. "Wir haben schon mal erlebt, wie es ist, die Demokratie zu verlieren", sagt er mit Blick auf die polnische Geschichte. Er ist überzeugt: Sollten Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Polen in Gefahr geraten, würden sich die Polen schon zur Wehr setzen.

Blickt vorsichtig optimistisch in die Zukunft Polens: Marek Wierzbicki. Quelle: Marcel Sacha

Von Marcel Sacha, Alexander Holecek/RND