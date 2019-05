Brüssel

Am Donnerstag haben die Briten und die Niederländer vorgelegt, bis Sonntag um 23 Uhr ziehen die restlichen EU-Staaten nach: Das neue EU-Parlament wird gewählt. Schon jetzt gibt es eine erste Überraschung. In den Niederlanden sah die Prognose nach Schließung der Wahllokale klar die Sozialisten des europäischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans vorn, wie der staatliche Sender NOS unter Berufung auf Daten des Instituts Ipsos meldete. Die Sozialisten erhielten demnach 18,4 Prozent der Stimmen.

Am Freitag nun können dann die Wähler in Irland und der Tschechischen Republik ihre Stimme abgeben, in der Tschechischen Republik erstreckt sich die Wahl sogar über zwei Tage. In Lettland, Malta und der Slowakei wird am 25. Mai gewählt, in allen übrigen EU-Mitgliedstaaten findet die Europawahl am Sonntag, den 26. Mai statt, so auch in Deutschland. Insgesamt sind 418 Millionen Wahlberechtigte in der Europäischen Union aufgerufen, die 751 Abgeordneten des Europäischen Parlamentes zu wählen.

Verfolgen Sie die Ereignisse rund um die Wahl des EU-Parlaments in unserem Liveticker

Dies ist ein Ticker



Von den Korrespondenten aus dem Berliner Büro



Mehr anzeigen Tickaroo Liveblog Software

Von RND