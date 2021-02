Berlin

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs und -chefinnen der Bundesländer haben sich bei ihren Beratungen am Mittwoch darauf geeinigt, dass die Länder individuell über die Öffnung von Schulen und Kitas entscheiden.

Bundesweit ist dabei klar: Die Kleinsten stehen bei der Frage nach Öffnungen an erster Stelle. Am Tag nach der Ministerpräsidentenkonferenz haben fast alle Bundesländer zumindest einen groben Plan vorgelegt, wann die Grundschulen zum Präsenzunterricht zurückkehren und die Kitas wieder weitgehend öffnen können.

In der Mehrheit der Länder sollen die Öffnungen am 22. Februar beginnen – auch in Brandenburg. Wann auch ältere Schülerinnen und Schüler an die Schulen zurückkehren können, ist vielerorts noch unklar und dürfte von der weiteren Entwicklung der Corona-Infektionszahlen abhängen.

Viele Schulen und Kitas in Deutschland öffnen wieder

Ein Überblick über die geplanten Öffnungen von Schulen und Kitas in den einzelnen Bundesländern:

Wann öffnen Schulen in Baden-Württemberg?

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will die Grundschulen nach den Faschingsferien am 22. Februar mithilfe eines Wechselmodells wieder öffnen. „Das Konzept für den Wiedereinstieg in den Präsenzbetrieb an den Grundschulen liegt bereits vor”, erklärte Eisenmanns Sprecher der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart.

Es orientiere sich an den Regelungen, die nach dem ersten Corona-Lockdown im vergangenen Jahr zum Ende der Pfingstferien galten. „Im Kern geht es um einen Wechselbetrieb, in dem jeweils zwei Klassenstufen in die Präsenz kommen, die beiden anderen Klassenstufen von zu Hause aus lernen.” Damals sei dieses Modell schon an den Grundschulen erfolgreich umgesetzt worden. Auch Kitas sollen dann laut Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wieder öffnen – wenn die Infektionszahlen dies zulassen.

Eisenmanns Sprecher sagte: „Auch die Abschlussjahrgänge sollen wechselweise zurückkehren.” Er fügte hinzu: „Perspektivisch in einem nächsten Schritt ist dann auch an den weiterführenden Schulen Präsenzunterricht im Wechselmodell anzustreben – sofern es das Infektionsgeschehen zulässt.”

Der Sprecher von Eisenmann, die auch CDU-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 14. März ist, bekräftigte: „Um mittelfristig auch weitere mögliche Öffnungsschritte ermöglichen zu können, müssen wir die Teststrategie mit anlasslosen Schnelltests deutlich erweitern.”

Er fügte hinzu: „Mit kommunalen Schnelltestzentren können wir neben den Beschäftigten für Bildungs- und Betreuungseinrichtungen auch für andere Berufs- und Bevölkerungsgruppen ein breites, niederschwellig zugängliches Testangebot machen.” Hierzu herrscht im grün-schwarzen Kabinett aber keine Einigkeit.

Wann öffnen Schulen in Bayern?

In Bayern sollen Grundschulklassen ab dem 22. Februar an die Schulen zurückkehren – aber nur im Wechselunterricht und nur in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von weniger als 100. Auch Kitas sollen an diesem Termin wieder im eingeschränkten Regelbetrieb öffnen. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag nach einer Videoschalte des Kabinetts in München an.

Zudem sollen nach den Abschlussjahrgängen an Gymnasien und beruflichen Schulen dann auch die Abschlussklassen an Real- und Mittelschulen wieder Präsenzunterricht bekommen. Wann auch für alle anderen Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen wieder Wechselunterricht starten könnte, bleibt dagegen weiter offen.

Wann öffnen Schulen in Berlin?

In Berlin sollen die Schulen ab dem 22. Februar wieder schrittweise öffnen, wie der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Mittwochabend ankündigte. Den Anfang machen demnach die Grundschulen.

Müller, der aktuell Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ist, beschrieb die Öffnung von Schulen und Kitas als schwierigen Abwägungsprozess zwischen Gesundheitsschutz einerseits sowie den sozialen Folgen weiter geschlossener Einrichtungen andererseits. Es gehe zunächst um „ein schrittweises Hochfahren des Präsenzbetriebes an den Grundschulen“ mit Wechselunterricht, Hygieneregeln und auch neuen Testmöglichkeiten für Lehrer und Kinder.

Neuartige Corona-Selbsttests böten „mehr Sicherheit”, sodass die Länder diesen Weg „guten Gewissens” gehen könnten. Lehrer und Schüler – so der Plan – sollen in Berlin zweimal wöchentlich auf das Coronavirus getestet werden. Die neuartigen Schnelltests sollen im Verlauf des Februar zertifiziert werden und dann verfügbar sein.

Wann öffnen Schulen in Bremen?

Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) sieht den Weg seines Bundeslandes bei den Regelungen für Schulen und Kitas in der Corona-Pandemie bestätigt. Die Schulen seien in Bremen nie geschlossen, aber mit deutlichen Einschränkungen versehen worden. „Das ist jetzt die Richtung, die alle Länder einschlagen”, sagte Bovenschulte am Mittwochabend. Es werde unterschiedliche Wege der Umsetzung geben, möglicherweise auch wieder 16 verschiedene Modelle. Aber er hoffe, dass es zwischen den Kultusministern zu einer vernünftigen Abstimmung kommen werde.

Ob und welche Änderungen es in Bremen möglicherweise für Schulen und Kitas geben werde, solle nun intensiv im Senat, der rot-grün-roten Koalition und mit Eltern und Lehrern diskutiert werden. Frühestens würden Änderungen aber zum 22. Februar oder zum 1. März greifen.

Was Schulen und Kitas bräuchten, sei Ruhe und Verlässlichkeit, betonte Bovenschulte. Sollte es neue Regelungen geben, dürften dies keine Schnellschüsse sein. „Deshalb werden wir uns die notwendige Zeit nehmen.” In Bremen sind die Schulen nicht geschlossen, aber die Präsenzpflicht ist aufgehoben.

Wann öffnen Schulen in Hamburg?

Einen Tag nach den Beratungen will der rot-grüne Hamburger Senat am Donnerstag die Beschlüsse umsetzen. Sonderwege sind dabei nicht zu erwarten, wie Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Mittwochabend nach den Gesprächen der Länderregierungschefs mit der Kanzlerin deutlich machte. Auch von der den Ländern eingeräumten Möglichkeit, schon vor dem 7. März Schulen und Kitas zu öffnen, werde man keinen Gebrauch machen. Grund seien die Frühjahrsferien, die in Hamburg schon am 1. März beginnen.

Zwar zeigten die Corona-Zahlen in der Hansestadt derzeit in die „richtige Richtung (...) wir wissen aber nicht, wie lange das noch so weitergeht”, sagte Tschentscher. Die Situation sei angesichts der Virusmutanten nach wie vor unsicher, sodass man davon ausgehen müsse, „dass die Lage schwieriger wird”, warnte er. Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, müsse weiter deutlich gesenkt werden – „auf unter 35, um Sicherheit zu bekommen und nicht die Gefahr einer dritten Welle zu erleiden”.

Wann öffnen Schulen in Hessen?

Hessen werde ab dem 22. Februar für die Schüler der Klassen eins bis sechs das Modell des Wechselunterrichts ermöglichen, kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) nach den Beratungen von Bund und Ländern an. Von Klasse sieben an gelte mit Ausnahme von Abschlussklassen Distanzunterricht. Das soll vorerst bis zu den Osterferien Bestand haben. „Wenn sich ein Inzidenzgeschehen entwickelt, das ganz, ganz weit nach unten geht, können wir über weitere Schritte reden”, sagte Bouffier.

Auch für die Kitas soll ab dem 22. Februar wieder der eingeschränkte Regelbetrieb gelten. „Wir werden beides mit einer erweiterten Teststrategie versehen”, kündigte der Ministerpräsident an. Bislang dürfen Lehrer und Erzieher in Hessen alle zwei Wochen kostenfrei einen Corona-Test machen. „Dies werden wir mindestens mal auf eine Woche verkürzen, das man also schneller getestet wird”, kündigte Bouffier an. Er hoffe auch, dass bald Selbsttests zugelassen würden.

Wann öffnen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern?

Mecklenburg-Vorpommern plant den Neustart für die Schulen wenige Tage nach dem Ende der Winterferien. Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag im Landtag in Schwerin sagte, sollen am 24. Februar die Klassenstufen 1 bis 6 regional zum Regelbetrieb zurückkehren. Voraussetzung sei, dass im betroffenen Landkreis oder kreisfreier Stadt stabil weniger als 50 Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen registriert wurden. Diesen wichtigen Schwellenwert haben derzeit die Landkreise Vorpommern-Rügen, Rostock, Nordwestmecklenburg sowie die Hansestadt Rostock unterschritten.

Vom 8. März an sollen dann die Schüler der höheren Klassen schrittweise im Wechselunterricht an die Schulen zurückkehren.

Auch Kitas sollen vom 22. Februar an wieder regulär öffnen. Voraussetzung ist jedoch auch hier, dass die entsprechenden Landkreise, beziehungsweise die beiden kreisfreien Städte, einen Inzidenzwert von unter 50 haben.

Wann öffnen Schulen in Niedersachsen?

In Niedersachsen gelten die Corona-Maßnahmen im Bildungsbereich vorerst bis Ende Februar weiter. Die Grundschüler erhalten im sogenannten Szenario B Wechselunterricht in geteilten Klassen unter Beachtung von Abstands- und Hygieneregeln, teilte das Kultusministerium am Mittwochabend mit. Das Szenario B gelte auch für Kinder mit geistigen Beeinträchtigungen an Förderschulen sowie für Jugendliche, die in diesem Schuljahr ihren Abschluss machen.

Die Schuljahrgänge fünf bis zwölf verblieben im reinen Distanzlernen, heiß es weiter, ebenso die Schüler an berufsbildenden Schulen. Die Notbetreuung bis Klasse sechs bleibt bestehen.

Auch die Kindertageseinrichtungen bieten weiterhin eine Notbetreuung in der Regel bis zur Hälfte der üblichen Gruppengrößen an, sind im Grundsatz aber geschlossen. Tagespflegepersonen können für Kleinstgruppen von bis zu fünf zeitgleich betreuten fremden Kindern weiterhin Betreuung anbieten. Für Großtagespflegestellen gelten entsprechende Regelungen wie für die Kindertageseinrichtungen.

„Damit setzen wir auf Sicherheit und Stabilität einerseits und kümmern uns um die Jüngsten und die Jugendlichen, die ihren Abschluss machen werden, andererseits”, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Dieses Modell mache offensichtlich Schule, da jetzt auch andere Länder diesen Weg einschlügen.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) betonte: „Mit regelmäßigen freiwilligen Schnelltests für Lehrerinnen und Lehrer sowie bei den Erzieherinnen und Erziehern wollen wir in Niedersachsen jetzt kurzfristig die Sicherheit in Schulen und Kitas weiter erhöhen.”

Wann öffnen Schulen in Nordrhein-Westfalen?

Am 22. Februar sollen in NRW zunächst nur die Grundschulen, Abschlussklassen und Förderschulen tageweise in einem Wechselmodell in den Präsenzunterricht zurückkehren. Die Kinder sollten dann maximal fünf Tage zuhause unterrichtet werden. Dann muss es einen Wechsel geben.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat jedoch weitere Öffnungsschritte bei Schulen angekündigt, wenn Nordrhein-Westfalen unter die Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen sinkt. Dann werde es nächste Schritte geben, sagte Laschet am Donnerstag in einer Sondersitzung des Landtags. In dem Fall werde auch über die fünften, sechsten, siebten und weitere Klassen sowie andere Schulformen gesprochen.

Schon ab Montag werden nach Angaben Laschets FFP2-Schutzmasken für alle Lehrkräfte und schulisches Personal zur Verfügung stehen. Bis zu den Osterferien könnten Lehrer auch zwei Corona-Tests pro Woche machen.

Wann öffnen Schulen in Rheinland-Pfalz?

Die Grundschulen in Rheinland-Pfalz sollen am 22. Februar wieder öffnen. „Es ist klar, dass mit Schulen und Kitas die ersten Schritte gemacht werden müssen”, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag im Ältestenrat des Landtags in Mainz.

Die Landesregierung habe nach den Bund-Länder-Beratungen beschlossen, „nach der Fastnachtswoche durchzustarten mit Wechselunterricht in der Grundschule”. Dann sollen die Klassen in Gruppen geteilt werden, die abwechselnd zu Hause und in der Schule lernen.

Wann öffnen Schulen im Saarland?

Das Saarland will Grundschülern ab dem 22. Februar den Wechselunterricht ermöglichen. „Und zwar schauen wir da auch nicht ganz akribisch auf die Inzidenz”, erklärte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Mittwochabend in Saarbrücken.

Das bedeute, dass dieser Schritt auch beim Nichterreichen der Zielmarke von 50 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner vollzogen werden solle. „Es müssten schon sehr dramatische Veränderungen sein, um uns davon abzubringen”, betonte Hans. Denn der Lockdown habe gezeigt, wie stark der Druck auf Familien sei.

Wann öffnen Schulen in Sachsen?

Die sächsische Regierung hatte bereits am Dienstag angekündigt, Kitas und Grundschulen ab kommenden Montag, also ab dem 15. Februar, im eingeschränkten Betrieb wieder zu öffnen. Gruppen sollen dabei streng getrennt bleiben.

Eine Pflicht zum Schulbesuch gibt es nicht, Eltern sollen das selbst entscheiden. Die Ankündigung war im Freistaat auf ein geteiltes Echo gestoßen. Ministerpräsident Michael Kretschmer verteidigte die Regelung. Es gelte verschiedene Schutzgüter zu berücksichtigen. Die psychische Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und Familien gehöre genauso dazu wie der Aspekt der Bildung.

Wann öffnen Schulen in Sachsen-Anhalt?

Mit Blick auf die Schulen werde Sachsen-Anhalt an seiner bisherigen Planung festhalten, vom 1. März an nach und nach zu öffnen, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Mittwochabend in Magdeburg.

Bis dahin wolle das Land „massiv Testmöglichkeiten hochfahren”, damit sich Lehrerinnen und Lehrer sowie Kita-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter besser schützen können. Bundesweit werde zudem angestrebt, diese Berufsgruppen früher zu impfen und in die zweite Kategorie der Berechtigten hochzustufen.

Wann öffnen Schulen in Schleswig-Holstein?

Grundschüler sollen in Schleswig-Holstein ab 22. Februar wieder in der Schule lernen und Kitas weiter öffnen – das sind die wichtigsten Änderungen bei Corona-Maßnahmen. Über die Lockdown-Maßnahmen und die Corona-Lage insgesamt diskutiert der Landtag am Donnerstag in einer Sondersitzung.

Dabei wird Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Entscheidungen aus Sicht seiner Koalition mit Grünen und FDP erläutern. Am Abend hatte er verkündet, dass es für die Grundschüler vom 22. Februar an Regelunterricht geben soll. Zugleich gehen die Kitas vom Notbetrieb in den Regelbetrieb über. Beides wird nach aktuellem Stand zunächst voraussichtlich nicht für Flensburg und Lübeck sowie die Kreise Herzogtum Lauenburg und Pinneberg gelten, weil dort die Infektionszahlen noch hoch sind.

Wann öffnen Schulen in Thüringen?

Thüringer Schulen und Kindergärten könnten nach Einschätzung von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) noch im Februar wieder öffnen. Einen konkreten Plan veröffentlichte die Landesregierung dazu jedoch zunächst nicht. „Wir werden nicht bis zum 7. März warten, was Schulen und Kindergärten angeht, wir werden auch nicht bis zum 3. März warten”, sagte Ramelow am Donnerstag in einem Gespräch mit dem Sender Antenne Thüringen.

Als Perspektive nannte er ein Unterschreiten der Sieben-Tage-Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche. „Wenn die 100er-Schwelle landesweit unterschritten ist, dann muss es mehr Spielraum für Schulen und Kindergärten geben”, sagte Ramelow dem Sender.