München

Zum Schluss schaltete sich noch Markus Söder ein. „Packen wir die Brechstange ein, packen wir auch anderes Kriegsgerät ein und bauen die Brücke“, appellierte er an die Delegierten. Kriegsgerät – der Parteivorstand hatte eine Ausweitung der Frauenquote in den Parteigremien vorgeschlagen und die Mehrheit der Delegierten schien auf der Gegnerseite zu sein.

Zwei Stunden debattierte der Parteitag, der Applaus war bei den Quotengegnern. Einer von ihnen setzte gegen die Parteiführung eine geheime Abstimmung durch. „Es wirft uns um Jahre zurück“, warnte Söder die Delegierten vor einem Nein zur Quote.

Der Widerstand der Männer

Der Vorschlag der Parteiführung, aufgeschreckt durch ein dramatisches Absinken der weiblichen Wähler der CSU: 40 Prozent Frauen sollte es in den Vorständen der Kreisverbände künftig geben. Parteivorstand und Bezirksvorstände sollten künftig die Hälfte der Plätze an Frauen gehen.

Der Widerstand in der CSU war vor allem männlich: Begeisterungsstürme erntete der Bundestagsabgeordnete Max Straubinger, der rief: „Ich mag nicht ständig mit dem Rechenschieber als Parteivorsitzender und als Kreisvorsitzender ausrechnen, wie wir die Quote erfüllen. Ich bin es leid zu rechnen, ich will Politik machen.“

Rechtliche Argumente, Ironie und die Sorge um die Männer

Andere versuchten es mit rechtlichen Argumenten: „Durch eine Quote werden andere Geschlechter diskriminiert“, sagte der Passauer Juraprofessor Holm Putzke. Eine Quote sei ein „elementarer Eingriff" in die Grundrechte. „Wir haben das Bestenprinzip“, sagte Putzke und erklärte die SPD zum Argument gegen die Quote. Die habe dieses Instrument vor Jahren eingeführt. „Und wo steht die SPD heute? Da, wo wir nicht hinwollen.“

Im Übrigen habe der Parteivorsitzende selbst bewiesen, dass er die Quote nicht ernst nehme, weil er die bisherige stellvertretende Generalsekretärin Daniela Ludwig durch einen Mann abgelöst habe. „Das war nicht gut."

Manfred Krautkrämer aus Günzburg warf der Parteiführung vor, sie wolle die Grünen überholen und fügte ironisch hinzu: „Wo bleibt denn die Quote für das dritte Geschlecht?“ Mindestens eine Männer- und eine Seniorenquote müsse es geben, wenn es eine Frauenquote gebe. Aber das sei ja eh alles Unsinn: „Ich habe noch nie erlebt, dass eine qualifizierte Frau nicht gewählt wurde, nur weil sie eine Frau ist.“

Alexander Heimisch vom Kreisverband Eichstätt machte sich Sorgen um die Posten der Männer. Fünf der acht Mitglieder seines Kreisverbands seien Männer, sagte er. „Wer von den fünf Männern muss dann gehen?“

„Bitte machen Sie mich nicht zur Quotenfrau“

Auch zwei junge Frauen wandten sich gegen die Quote. „Das Narrativ vom bösen Mann, der keine Frau nach oben kommen lassen will, stimmt einfach nicht“, rief Hannah Lotze. „Frauen, die uns gut finden, sind einfach nicht der Typ Frau, der in einer Partei ist.“ Diese CSU-affinen Frauen seien eher in Verbänden tätig.

Wiebke Hönicke verkündete unter Jubel, sie sei Offizierin der Bundeswehr und als einzige Frau Vizevorsitzende der Jungen Union Bayern. „Bitte machen Sie mich nicht zur Quotenfrau.“

Die Gegenwehr der Parteiführung

Der Vorstand schickte dagegen ihre Prominentenriege an die Mikrofone, um den Widerstand abzuwehren. Frauen-Unions-Chefin Ulrike Scharf erklärte, ohne Frauenquote komme man bei der Frauenförderung „viel zu langsam voran". CSU-Generalsekretär Markus Blume bezeichnete die Frauenquote als Existenzfrage. Sein Stellvertreter Florian Hahn ergänzte: „Wir müssen uns ein Stück weit zwingen, dass wir stärker auf die Frauen zugehen.“

Landesagrarministerin Michaela Kaniber sagte, sie sei noch vor zehn Jahren gegen die Quote gewesen. Mittlerweile sei sie aber Kreisvorsitzende und wisse, man brauche „mehr als Lippenbekenntnisse“, damit Frauen in der CSU mehr berücksichtigt würden. „Da braucht es einen sanften Druck."

Appell an die kollektive Intelligenz

Der bayerische Finanzminister Albert Füracker warnte vor einem falschen Signal des Parteitags. „Wo bleibt die kollektive Intelligenz des Parteitags?“, fragte er.

Der Leiter der Staatskanzlei, Florian Herrmann, befand, man könne nicht darauf warten, dass die CSU ohne Quote mehr Frauen in ihre vorderen Reihen bekomme: „Bis das mal erfolgreich ist, wird sich keiner mehr für uns interessieren.“

Vizeparteichef Manfred Weber verkündete, er sei in der CSU nur nach oben gekommen, weil es eine Quote für junge Kandidaten für das Europaparlament gegeben habe.

„Warum sitzen da drei Typen?“

Die Gegner aufhalten konnte das nicht. Begeisterten Applaus erntete als Nächstes der junge Münchner Delegierte und Quotengegner Laurenz Kiefer, als er das Vorgehen der Parteispitze kritisierte: „Das ist der Wahnsinn, dass die Hälfte des Parteivorstands aufsteht und versucht einzugreifen.“ Kiefer wandte sich auch an die Tagungsleitung aus den beiden Generalsekretären und Vorstandsmitglied Thomas Silberhorn. „Warum müssen da drei Typen sitzen und kein Mädel?"

Die Frauen-Union schlug schließlich einen Kompromiss vor: Die verschärfte Frauenquote wird für Kreisverbände nun doch keine Pflicht, sondern nur ein Soll. Der Parteitag stimmte zu – eine Niederlage Söders an Tag eins nach seiner Wiederwahl als Parteichef wurde abgewendet, haarscharf.

Von Daniela Vates/RND