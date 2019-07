Sant’Andrea

Es sollte ein schöner Urlaub mit der Familie werden, doch bei einem Badeausflug am vergangenen Freitag verstarb Schauspielerin Lisa Martinek überraschend im Alter von 47 Jahren.

Zusammen mit ihrem Mann Giulio Ricciarelli soll Martinek im Nordwesten der Insel Elba einen Ausflug auf das offene Meer gemacht haben, wie italienische Medien berichten. Dann habe die dreifache Mutter plötzlich das Bewusstsein verloren.

„Sie wurde an den Strand gebracht. Zufällig war dort eine Krankenschwester, die einen Defibrillator dabei hatte“, berichtet ihr behandelnder Arzt, Ugo Limbruno, in einem Gespräch mit „RTL“. Martinek kam dann in eine Klinik nach Grosseto. „Auch wir haben dann drei Stunden lang versucht, sie wiederzubeleben. Aber wir konnten das Herz nicht mehr zum Schlagen bringen.“

Obduktion in Italien soll Todesursache klären

Eine Obduktion soll nun klären, was zum Herzstillstand geführt hat. „Am Dienstag wird die Obduktion durch die Rechtsmediziner durchgeführt. Handelt es sich um einen natürlichen Tod, kann der Leichnam zur Überführung nach Deutschland freigegeben werden“, so der Abteilungsleiter des Leichenschauhauses zur „Bild“. Sollte es Unklarheiten geben, könnte die Untersuchung aber auch bis zu 30 Tage dauern.

