View this post on Instagram

‼️ (LINK IN BIO) ‼️ Experten sprechen von Hypersensibilität, Depressionen, Burn Out, Angststörung und Panikattacken. Aber was bringen einem all diese Diagnosen??? Ich will doch nur gesund werden, normal sein, nicht mehr die ganze Zeit denken müssen. Jetzt war ich schon hier und da, aber am Ende hat mir keiner gesagt, was es heisst mich der Krankenkasse zu erklären, meinem Arbeitgeber reinen Wein einzuschenken, meine Familie und Freunde mit einzubeziehen. „Kopfkirmes“ soll eine Organisation werden, in der Leidtragende eine Anlaufstelle haben, um wirklich Hilfe zu bekommen. Von Menschen, die gleiches durchgemacht haben und nachvollziehen können, was es heisst, Angst zu haben. Getreu dem Motto: 2 x Angst = 1x Liebe In keinem Lehrbuch dieser Welt steht geschrieben, welch immensen Aufgaben auf Betroffene zukommen, die sich zwar helfen lassen wollen, aber gar nicht so recht wissen, wie und wo sie damit anfangen sollen. Unsere Angst heisst nicht Tabu! Unsere Angst ist real und verdient es gehört zu werden. Mit deiner Spende hilfst du nicht nur mir gesund zu werden, sondern am Ende über 20 Millionen Menschen in Deutschland, die unter psychischen Erkrankungen leiden. Zusammen sind wir bunter, lauter, stärker als jede Kirmes egal in welchem Kopf. Mein Name ist Jan Leyk und ich habe einen Kirmeskopf! #kirmeskopf #einerfüralleallefüreinen #keintabuthemamehr