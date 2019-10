Von der renommierten Parsons School of Design in New York - Studiengebühren betragen dort circa 20 Tausend Euro im Jahr - hin zum Strand Malibus: Brooklyn Beckham (20), der Sohn von Victoria und David Beckham, hat ein Fotoshooting von Star-Fotograf Rankin (53) und Heidi Klum (46) begleitet, wie die "Bild" berichtete. Rankin bot Brooklyn demnach einen Assistentenvertrag an.

Bereits im Jahr 2017 veröffentlichte der Sohn von David (44) und Victoria Beckham (45) seinen ersten Bildband "What I see". Allerdings nur mäßig erfolgreich: Auf Amazon gelang er mit dieser Ausgabe nur auf Platz 28.800 der Amazon-Bestseller. Nun kann er noch einiges beim Lieblingsfotografen von Heidi Klum lernen.

RND/cwo