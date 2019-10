View this post on Instagram

„ FEHLgeburten“ beinhaltet schon das Wort „Fehler“. Nur wessen Fehler ist es? Und kann man es überhaupt als Fehler bezeichnen? Häufig geben wir Frauen uns selbst die Schuld, wenn wir ein ungeborenes Kind verlieren. Wir fordern eine Erklärung für das Unfassbare finden aber selten eine .... . Auch aus diesem Grund spreche ich heute offen über MEINE Erfahrungen bei AKTE um 22:15 auf Sat.1. #redenhilftbeimverarbeiten #daslebenistnichtimmernurschön