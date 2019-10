Daniela Katzenberger leidet an Herzrhythmusstörungen.

Köln

Mit viel Humor gibt Daniela Katzenberger (33) ihren 1,6 Millionen Instagram-Fans Einblicke in ihr Privatleben. Gute Laune ist dabei meist vorprogrammiert. Doch gegenüber RTL offenbarte die 33-Jährige nun ein Geheimnis, das ihr Leben beeinträchtigt.

Seit ihrer Kindheit leidet die Ehefrau von Lucas Cordalis (52) an Herzrhythmusstörungen. „Das ist wie so ein Paukenschlag, der gegen die Brust donnert“, sagte die Realityshow-Darstellerin im Interview. Vor allem auf Reisen im Flugzeug leide die 33-Jährige unter den Beschwerden. „Ich habe das ganz oft im Flugzeug. Ich denke dann sowieso immer ‚Okay, hier ist kein Arzt und ich bin ganz alleine‘“, so Katzenberger. Weiter erzählte sie: „Dadurch habe ich eine Zeit lang Panikattacken gehabt.“ Das Model weiß jedoch, wie sie mit ihrer Krankheit umzugehen hat: „Das ist einfach etwas, womit man leben muss. Das ist eine Laune der Natur.“

Daniela Katzenberger fühlt sich wie 80

Erst Anfang Oktober feierte die Katze, wie sie liebevoll von ihren Fans genannt wird, ihren 33. Geburtstag. Auf Instagram postete sie ein Bild mit zersausten Haaren und Streichhölzern, die ihre Augen offen halten. In den Händen hält sie zwei Kerzen in Form einer 80. „Auch wenn ich mich an manchen Tagen wie 80 fühle“, betitelte sie das Foto. Weiter schrieb sie: „Am Ende des Tages sind es doch nur Zahlen.“ Daniela Katzenberger nimmt das Leben – wie immer – mit Humor.

RND/cwo