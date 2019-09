Palma

Am 2. Juli ist der Sänger Costa Cordalis im Alter von 75 Jahren gestorben. Jetzt sprechen sein Sohn Lucas (52) und seine Schwiegertochter Daniela Katzenberger (32) erstmals über den Verlust. Die Szenen werden am Montag um 20.15 Uhr bei RTL II ausgestrahlt. Der Titel der Sendung: "Daniela und Lucas - Erinnerungen an Costa".

In der Doku ist Lucas Cordalis unter Tränen zu sehen. "Ich habe seinen letzten Herzschlag gespürt", sagt er und erklärt, wie er die Hand seines Vaters gehalten habe. "Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Dann habe ich gesagt: 'Tschüss, Papa'". Zu Costas Ehren hatte Lucas posthum dessen Song "Feuer der Nacht" veröffentlicht.

Costa Cordalis verbrachte seine letzten Tage Zuhause

Auch für Daniela Katzenberger ist der Schmerz zwei Monate später noch immer groß: "Wenn man weiß, dass er so gelitten hat, dann lässt man zwar los. Aber trotzdem vermisst man den Menschen einfach", sagt Daniela Katzenberger. Costa Cordalis sei einer der wichtigsten Menschen in ihrem Leben gewesen.

Costa Cordalis war an multiplem Organversagen gestorben. In eine Klinik wollte der Schlagerstar nicht, heißt es in dem Film. Seine letzten Tage verbrachte er stattdessen im Familienkreis.

RND/msc