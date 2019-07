Palma de Mallorca

Das war wirklich ein dreister Diebstahl... Victoria Swarovski ist bei einem Aufenthalt auf der Baleareninsel Mallorca das Handy geklaut worden.

Wie sie der „Gala“ erzählte, konnte sie ihr Handy mit Hilfe der Suchfunktion am nächsten Morgen orten: „Es befand sich in Palma. Ich war eine halbe Autostunde entfernt in Port d’Andratx. Es hatte nur noch neun Prozent Akku. Da beschloss ich: Das hole ich mir wieder“, sagt Swarovski demnach. „Ich hatte kein Back-up gemacht. Alle Fotos, Termine und Nummern wären weg gewesen!“

Nachdem sie mit dem Täter über ihr Handy Kontakt aufgenommen hatte, beschloss sie, sich mit ihm zur Übergabe zu treffen. Doch der Dieb wollte das Handy nicht einfach so zurückgeben – Victoria musste ihm 500 Euro Lösegeld zahlen. Sie zu „Gala“: „Seitdem mache ich jeden Tag ein Back-up.“ Warum sie nicht einfach die Polizei gerufen hat, blieb unklar.

Von rnd/lob