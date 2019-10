Schauspieler Thomas Henry (48, „ Gangs of New York“) wurde bei einer Polizeikontrolle im US-Bundesstaat Oregon festgenommen. Dem Elliott-Darsteller aus „E.T.“ wird vorgeworfen, unter dem Einfluss von Drogen am Steuer eines Autos unterwegs gewesen zu sein.

Die Polizeibeamten brachten Henry laut dem US-Portal TMZ in ein Gefängnis in Washington, wo er ein erkennungsdienstliches Foto von sich machen lassen musste. Wie CNN berichtet, wurde er nach den Angaben eines Gefängnissprechers bereits wieder auf freien Fuß gesetzt.

RND/ros/spot