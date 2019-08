Nach dem Angriff auf eine Escort-Dame soll Ex-Radprofi Jan Ullrich eine Geldstrafe zahlen. Er soll die Frau im vergangenen Jahr in Frankfurt gewürgt haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen ihn ein Strafbefehl in Höhe von 180 Tagessätzen zu 40 Euro erlassen - insgesamt 7200 Euro.

Dem ehemaligen Radprofi werden Körperverletzung sowie versuchte Nötigung vorgeworfen. Er soll die 31-jährige Frau im August in einem Frankfurter Luxushotel angegriffen und verletzt haben. Zuvor habe er sie laut Staatsanwaltschaft beleidigt und aufgefordert, die von ihm bereits bezahlten 600 Euro für ihre Dienste zurückzugeben. „Als die Geschädigte sich in eine Ecke des Hotelzimmers flüchtete, griff der Angeklagte ihr mit einer Hand an den Hals und stieß sie mit dem Rücken gegen eine Wand“, so die Staatsanwaltschaft in ihrer Mitteilung.

Jan Ullrich würgte Opfer mit beiden Händen

Ullrich soll die Frau anschließend mit beiden Händen gewürgt und mit der Faust gegen ihren Arm geschlagen haben. Die 31-Jährige erlitt dadurch Hautrötungen, ein Hämatom und schmerzbedingte Bewegungseinschränkungen der Schultermuskulatur sowie der Halswirbelsäule.

Zunächst habe die Justiz wegen versuchter Tötung ermittelt. Der Angriff sei letztlich allerdings nur als Körperverletzung zu werten gewesen, weshalb Ullrich mit einer Geldstrafe davongekommen sei.

RND/mat