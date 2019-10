Von Hollywood ins Atelier: Oscar-Preisträgerin Halle Berry (53, "Catwoman") hat für Aldi Süd eine eigene Herbst-Winter-Kollektion entworfen. Ihre Damenmode soll bei dem Discounter ab dem 4. November unter dem Namen "blue motion by Halle Berry" erscheinen. Darunter: Jacken, Cardigans, Strickpullover, Kurz- und Langarmshirts, Blusen und Feinstrickkleider, Jeans und Leggings sowie diverse Accessoires wie Stiefeletten, Schals und Taschen.

Mehr zum Thema Darum wirbt Halle Berry für Aldi - und Pietro Lombardi für Saturn

Insgesamt 40 Teile soll die Kollektion enthalten und in einem Preissegment von 8,99 Euro bis 34,99 Euro angesiedelt sein. Warum die US-Schauspielerin plötzlich unter die Designer gegangen ist? " Mode spielt eine große Rolle in meinem Leben. Darum habe ich eine Kollektion entworfen, die sowohl lässig als auch hochwertig ist und meinen persönlichen Stil widerspiegelt", heißt es in einem offiziellen Statement.

RND/cos/spot