London

Herzogin Kate hat mit ihren Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte einen Halloween-Shoppingtag eingelegt. Dafür ging es für die Royals nicht in ein nobles Kaufhaus, sondern in einen gewöhnlichen Supermarkt.

Gegen 11 Uhr erreichte der royale Besuch in Begleitung eines Bodyguards den Supermarkt. "Kate sah fantastisch aus wie immer und war ganz entspannt", berichtete die Angestellte Kathy Whittaker dem "Mirror". Die Herzogin habe während der Suche nach Kostümen sogar andere anwesende Kinder gefragt, welche Outfits sie sich aussuchen werden. Prinz George und Prinzessin Charlotte blieben dicht bei ihrer Mutter, während der Bodyguard die drei vor aufdringlichen Fans schützte.

Die Kostüme bleiben unbekannt

Ein entscheidendes Detail konnte Whittacker am Ende nicht in Erfahrung bringen: "Ich konnte nicht sehen, für welche Kostüme sie sich am Ende entschieden hat." Der einjährige Prinz Louis sowie Familienoberhaupt Prinz William (37) blieben der Shopping-Tour fern.

Herzogin Kate ist mit ihrem Ehemann vor rund einer Woche von ihrer fünftägigen Reise durch Pakistan zurückgekehrt. Prinz George und Prinzessin Charlotte genießen derzeit die letzten schulfreien Tage ihrer Herbstferien.

RND/jom/spot