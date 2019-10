Ein Foto mit zerzausten Haaren, einer 80 in der Hand und Streichhölzern, die ihre Augen offen halten: Dieses Bild postete Daniela Katzenberger am Dienstag zu ihrem 33. Geburtstag auf Instagram. Der Reality-Star nimmt die Zahl mit Humor und schreibt dazu: "An manchen Tagen fühle ich mich wie 80."

Grundsätzlich werde sie älter als ihr Mann Lucas Cordalis (52) geschätzt. Immerhin: "Ich sah vor zehn Jahren älter aus als jetzt." Am Ende seien es doch nur Zahlen und es sei auch völlig wurscht.

Regelmäßig hält Katzenberger ihre Follower bei Instagram auf dem Laufenden. Erst vor Kurzem stellte sie ein Foto online, auf dem sich die 33-Jährige oben ohne zeigte - allerdings in der Rückenansicht. Ihre Fans loben das: "Weiter so, du bist gut, wie du bist, und knackig wie zwanzig", meinte eine Userin.

RND/ce