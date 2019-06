Los Angeles

Eigentlich würde man denken, dass an einem so erfolgreichen Model wie Heidi Klum Kritik an Äußerlichkeiten völlig abprallt. Ist sicherlich in den meisten Fällen auch so, aber offensichtlich nicht, wenn es um ihren Liebsten Tom Kaulitz geht. Über dessen Frisur hatte sich nämlich TV-Makler Marcel Remus („Goodbye Deutschland“) kürzlich lustig gemacht: „gerade jetzt zur Hochzeit im Sommer könnte er sich doch mal die Haare schneiden“, soll er in seiner Instagram-Story gesagt haben.

Eigentlich eine unspektakuläre Bemerkung, die Klum allerdings nicht so witzig fand – und darauf den TV-Makler für ihre Instagram-Seite blockierte. Darüber sprach der Makler wiederum mit der „Bild“-Zeitung – was nun erneut eine Reaktion von Heidi auslöste. In ihrer Instagram-Story schrieb das Model am Wochenende: „Eigentlich mache ich immer gerne Fotos mit meinen Fans, aber wenn man in einem TV Interview anfängt, über Tom und mich zu lästern, nur um sich zu profilieren, dann wird man eben geblockt.“ Rums! Remus ein Fan, der sich nur profilieren will? Hinter ihre Worte positionierte Heidi noch einen Smiley mit herausgestreckter Zunge.

TV-Makler Remus kann den ganzen Wirbel um seinen eigentlich harmlosen Kommentar gar nicht verstehen. Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte er: „Ich finde man sollte das alles nicht so ernst nehmen. Ich möchte mich jedenfalls in aller Form entschulden, wenn sie meinen kleinen Spaß falsch verstanden hat.“ Er erklärt auch, dass er und das Model sich nicht fremd sind – im Gegenteil: „Ich habe größten Respekt vor der beruflichen Leistung von Heidi Klum und finde sie echt sympathisch. Wir sehen uns regelmäßig auf Events wie auf der Amfar Gala in Cannes oder zuletzt noch bei Sir Elton John auf der legendären Oscar-Party in LA.“

Bleibt abzuwarten, ob es auf Remus’ Entschuldigung nun auch eine Reaktion bei Instagram gibt...

Von rnd/lob