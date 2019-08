Kicken mit Herz: Darum wird TV-Koch Tim Mälzer einmal im Jahr zum Fußball-Torwart

Hamburg

Alle Jahre wieder findet seit 2008 im Sommer die Benefiz-Veranstaltung "Kicken mit Herz" in Hamburg statt. Fast jedes Mal dabei: der beliebte TV-Koch Tim Mälzer. Schon fast legendär sind seine Einsätze als Torwart der " Hamburg Allstars". Das ist ein lockerer Verbund von rund 30 Prominenten, die regelmäßig zu Gunsten der "Kinder Herz Medizin" des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) gegen die Ärzte-Mannschaft "Placebo Kickers".

An diesem Sonntag werden unter anderem folgende Prominente im Stadion Hoheluft auflaufen: Trainerlegende Ewald Lienen, Politikerin Katja Suding, Moderatorin Nova Meierhenrich, Schauspielerin Nina Petri, Sänger Johannes Oerding ("An guten Tagen") sowie die HSV-Legenden Richard Golz, Stefan Schnoor und Rodolfo Cardoso. Moderator Steffen Hallaschka führt mit Synchronsprecher Marek Erhardt durch den Tag. In der Halbzeit wird Ex-Bundesminister Sigmar Gabriel in einer Analyse Klartext über die Leistungen der Mannschaften reden und nach Spielende die offizielle Siegerehrung übernehmen.

Anstoß des Benefiz-Kicks ist um 14 Uhr. Auch in diesem Jahr gibt es eine Riesen-Tombola für den guten Zweck mit mehr als 1000 Preisen. Tickets und weitere Infos gibt es unter kickenmitherz.de

Von Thomas Kielhorn/RND