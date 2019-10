Promis Kylie Jenner - Kylie Jenner und Travis Scott: Ist das der Trennungsgrund? Angeblich nehmen sich Kylie Jenner und Travis Scott eine Auszeit von ihrer Beziehung. Jetzt soll auch der Grund für die Trennung bekannt sein.

August 27, 2019, Santa Monica, California, USA: Travis Scott and Kylie Jenner attends the Premiere Of Netflix s Travis Scott: Look Mom I Can Fly in Santa Monica at Barker Hangar. Santa Monica USA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAb173 20190827zapb173074 Copyright: xBillyxBennightx Quelle: imago images/ZUMA Press