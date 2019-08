Baden-Baden

Pech im Tanz, Glück in der Liebe! Bei der aktuellen Let’s Dance Staffel wurde Sabrina Mockenhaupt zwar nur achte, doch im Privatleben läuft es bei der Langstreckenläuferin dafür so richtig rund. Am Wochenende hat Mockenhaupt ihren Verlobten Kai Gregor geheiratet.

Von dem besonderen Tag postete sie auch so gleich mehrere Fotos, schrieb dazu stolz: “Darf ich vorstellen... Mrs Mockenhaupt - Gregor & Mr Gregor. Unsere Hochzeit war genauso wie ich es mir immer erträumt habe, ich hatte alles auf einen Tag gepackt, also wurde es dann und wann etwas stressig, warm und schwül war es an dem Tag sowieso, es ging natürlich viel zu schnell vorbei und deshalb erfreue mich an diesen schönen ersten Eindrücken von unserer Hochzeit”.

Ein Video zeigt, dass Mocki nicht nur standesamtlich, sondern auch in einer Kirche geheiratet hat. Eine Sängerin singt während der feierlichen Zeremonie in der Bonifatiuskirche in Baden-Baden das Lied “Hallelujah”. Anschließend feierte das Paar in einer umgebauten Mühle.

rnd/lob