Moskau

„ Russland, wir lieben dich!“, schreibt die deutsche Rockband Rammstein auf ihrem Instagram-Account. Doch offenbar nicht alle Regeln und Gesetze in dem Land, denn das Foto, das die Band online stellte, zeigt die Musiker Richard Z. Kruspe und Paul Landers knutschend auf der Bühne.

Bereits in Polen zeigten die Gruppe Flagge für die stigmatisierte LGBT-Community: Dort ließ sich Bandmitglied Christoph Schneider mit einer Reggenbogen-Flagge durchs Publikum treiben, schrieb auf Instagram: „Gleiche Rechte für alle“. Nun erneut ein klares Signal an Homosexuelle, Bisexuelle und Transgender: Wir stehen an eurer Seite. In Polen sind LGBT-Menschen häufig Anfeindungen ausgesetzt, in Russland gibt es immer wieder Angriffe auf Homosexuelle.

Erst vor wenigen Tagen überfielen Rechtsextreme in Polen eine Homosexuellen-Parade in Bialystok. Russland fiel zuletzt dadurch auf, dass Szenen des Films „Rocketman“ über das Leben von Elton John heraus geschnitten wurden – nämlich alle Liebesszenen.

Von RND/msk