In den britischen Medien wird heiß diskutiert: Sind die Studienfreundinnen von Herzogin Meghan, Genevieve Hillis und Lindsay Roth, etwa die Taupatinnen für Baby Archie? Zusammen mit ihnen besuchte die Frau von Prinz Harry am Donnerstag das Tennisturnier in Wimbledon und sorgte für Gesprächsstoff.