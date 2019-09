München

Schauspielerin Maria Furtwängler (53) war ihren Kindern nach eigenen Worten früher "wahnsinnig peinlich". Als die beiden 13, 14 Jahre alt gewesen seien, habe sie die zwei in der Öffentlichkeit nicht mehr anfassen oder gar küssen dürfen, sagte die Münchnerin der " Bild am Sonntag". "Einmal hat mich meine Tochter mit in die Disco genommen, weil sie ohne mich nicht reingekommen wäre. Aber tanzen durfte ich auf keinen Fall, das wäre ihr zu peinlich gewesen."

Maria Furtwängler leidet darunter, dass ihre Kinder eigene Wege gehen

"Es ist nicht immer leicht zu akzeptieren, dass ich nicht mehr das Wichtigste im Leben meiner Kinder bin. Das ist hart", gibt die 53-Jährige unumwunden zu. "Unsere Kinder sind die größte Liebe unseres Lebens. Und die will irgendwann immer weniger von uns wissen."

Furtwängler ist am Mittwoch (20.15 Uhr) im Ersten in dem Film "Nachts baden" als Rockmusikerin Pola zu sehen, die Konflikte mit ihrer Tochter austrägt.

RND/dpa/spot/hal