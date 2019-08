Hannover

Schauspieler Matthias Schweighöfer hat gerade erst am Wochenende ein geteiltes Kaugummi mit seiner Partnerin Ruby O Fee als "Couplegoal" (Ziel in einer Beziehung) zelebriert, da schauen Fans genauer auf seine Hände.

Matthias Schweigerhöfer und Ruby O. Fee im Liebesrausch auf Instagram

Denn in einem Post zum Wochenende - mit der Beschreibung "Wochenende. Hoch die Hände" - setzt der 38-jährige Schauspieler seine linke Hand demonstrativ ans Kinn. Und direkt auf dem Ringfinger prangt ein goldener, schlichter Ring. Auch noch im goldenen Bildschnitt, sodass bei geschickter Blickführung in der Bildkomposition kein Weg am Schmuckstück vorbeiführt. In den Kommentaren spekulieren die Fans über eine mögliche Hochzeit.

Bei Partnerin Ruby O Fee sind allerdings auf dem Foto keine ehelastige Beringung zu finden. Auch hat das Paar öffentlich keine Andeutungen oder Hinweise auf eine heimliche Vermählung gegeben. Im Februar präsentierten sich die 23-jährige Schauspielerin und Schweighöfer erstmals bei einer Berlinale-Party als Paar.

goe/RND