Florida

Seit Herbst 2018 sorgen Schlagerstar Michael Wendler (47) und seine 18-jährige Freundin Laura Sophie Müller immer wieder für Schlagzeilen. Jetzt überraschte Laura mit einem Statement in einem Instagram-Live-Video, in dem sie ihren Fans Rede und Antwort stand. Darin verriet die 18-Jährige: Sie will ihr Abitur in den USA nachholen.

Michael Wendler lebt derzeit in Los Angeles, seine Freundin hat gerade erst die zwölfte Klasse in Deutschland abgeschlossen. Abitur macht die 18-Jährige aber erst nach 13 Jahren Schule. Doch nun überlegt sie, ihren Schulabschluss in den USA nachzuholen und später zu studieren. Wie es beruflich in Zukunft für sie weitergeht, steht noch nicht fest. „Man braucht nicht immer eine Ausbildung, um Geld zu verdienen“, sagte Laura auf Instagram.

Michael Wendler und seine Laura: Gemeinsame Projekte

Auch ohne Abschluss und Studium scheint es derzeit karrieretechnisch nicht schlecht zu laufen. Schließlich steht sie nicht nur für „Goodbye Deutschland“ vor der Kamera, sondern ist gemeinsam mit dem Schlagersänger auch Kandidatin bei „Das Sommerhaus der Stars“. Auch weitere Projekte beschäftigen die beiden, die 29 Jahre Altersunterschied trennen. „Wir haben gerade viele Projekte, die wir in Angriff nehmen und damit haben wir erst mal genug zu tun“, sagte Laura. Derzeit lebt das Paar in Florida. Laura begleitet den Sänger auf seine Auftritte.

Von RND/cw