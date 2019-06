Berlin

Die Schauspielerin Lisa Martinek ist tot. Martinek starb am Freitag völlig unerwartet während eines Aufenthalts in Italien, wie der Anwalt der Familie, Christian Schertz, der dpa am Sonntag in Berlin mitteilte. Weitere Angaben wollte der Anwalt mit Hinweis auf entsprechende Bitten der Familie nicht machen.

Martinek wurde 47 Jahre alt. Zuletzt wirkte sie neben zahlreichen TV-Produktionen auch in einem „Tatort“ aus München mit. Martinek war seit 2002 mit ihrem Kollegen Giulio Ricciarelli liiert, 2009 heiratete das Paar. Gemeinsam hatte das Paar drei Kinder: zwei Töchter und einen Sohn.

Von rnd/dpa