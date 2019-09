Ihre Single "Better" ist seit Wochen in den deutschen Charts. Wie sich "Rooftop"-Sänger Nico Santos und ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut aber kennengelernt haben, war bisher nicht bekannt. Genau diese Frage stellte ein Fan dem 26-jährigen Sänger jetzt bei Instagram.

Die erste Begegnung der beiden läge bereits sechs Jahre zurück, erzählte Santos in seiner Instagram-Story, wie Bild.de berichtet. Nach seiner Geburt war Santos auf Mallorca aufgewachsen. Vor sechs Jahren kehrte er nach Deutschland zurück und kellnerte in einem Hotel in Köln. Lena Meyer-Landrut sei damals zu Gast in dem Hotel gewesen, verrät Nicos Santos weiter. Als sie den "Roomservice" bestellte, brachte der Sänger ihr Essen zum Zimmer und habe sie so kennengelernt.

Die beiden Musiker haben übrigens auch vor ihrem Chart-Hit "Better" schon zusammengearbeitet. Nico Santos war an Lenas Song "If I Wasn't Your Daughter" von 2017 beteiligt und begleitete sie damals sogar am Klavier.

