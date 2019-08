Minneapolis

Neue Vorwürfe gegen R. Kelly: Der R'n'B-Sänger ist in Minnesota unter anderem wegen der Prostitution einer Minderjährigen angeklagt worden. Laut der Staatsanwaltschaft soll Kelly 2001 eine 17-Jährige in sein Hotelzimmer eingeladen und sie dafür bezahlt haben, nackt mit ihm zu tanzen. Ihm wird außerdem „solicitation“ vorgeworfen, was bedeutet, die Minderjährige zu einer Straftat gedrängt zu haben.

Staatsanwalt Mike Freeman sagte, der heute 52-jährige Kelly habe die Jugendliche vor einem Konzert in Minneapolis getroffen und ihr ein Autogramm und eine Telefonnummer gegeben. Als sie die Nummer wählte, sei sie auf Kellys Hotelzimmer eingeladen worden. Dort habe er ihr 200 US-Dollar angeboten, damit sie sich ausziehe und tanze. Kelly habe sich ebenfalls ausgezogen.

Opfer erzählte Bruder vom Geschehen in R. Kellys Hotelzimmer

Das Opfer habe seinem Bruder erzählt, was in Kellys Hotelzimmer geschehen sei. Bei den Anklagepunkten handelt es sich um Verbrechen, die jeweils mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden können.

Kellys Anwalt Steve Greenberg twitterte, die Vorwürfe seien mehr als absurd. Er war zunächst nicht für weitere Kommentare zu erreichen.

R. Kelly zurzeit in Untersuchungshaft in New York

Kelly befindet sich derzeit in New York in Untersuchungshaft. In der vergangenen Woche hatte er in einem ähnlichen Prozess vor einem Bundesgericht auf nicht schuldig plädiert. Ihm wird vorgeworfen, Frauen und Mädchen, die sein Konzert in New York besucht haben, sexuell missbraucht zu haben. In Chicago wird ihm außerdem Verwicklung in Kinderpornografie vorgeworfen.

Von RND/AP