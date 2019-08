München

Für ihre eigene Beerdigung hat Schauspielerin Michaela May (67) nur einen Wunsch: Ein Grab in der Nähe eines Sees im idyllischen Voralpenland. "Wie ich beerdigt werde, ist mir wurscht. Aber bei uns am Staffelsee oder am Ammersee die letzte Ruhe zu finden, das wäre ganz schön", sagte sie der "Bild"-Zeitung am Donnerstag.

Ihre Bestattung habe sie nicht durchgeplant. Der Tod ist für die Schauspielerin, die unter anderem aus TV-Produktionen wie " Polizeiruf 110" bekannt wurde, aber Thema: "Ich beschäftige mich natürlich mit meinem Tod und überlege mir, wie ich beerdigt werden will."

Lesen Sie auch: Schauspielerin Michaela May bekommt Netflix-Tipps von ihrer Tochter

RND/dpa