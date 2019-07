Köln

Wenn es um das Wohlergehen der eigenen Tochter geht, entwickeln die meisten Mütter einen ausgeprägten Beschützerinstinkt – und das ist offensichtlich auch bei Simone Thomalla nichts anders. In einer Talkshow sprach die Schauspielerin (54) jetzt über ihre Gefühle, als sie erfuhr, dass ihre Tochter Sophia den Rammstein-Rocker Till Lindemann datet.

Simone Thomalla war am Wochenende in der NDR-Talkshow „Inas Nacht“ zu Gast, dort sprach Moderatorin Ina Müller die Beziehung von Sophia Thomalla und Till Lindemann an – als beide zusammen kamen, war die Thomalla-Tochter gerade einmal 18 Jahre alt, der Rammstein-Sänger fast 27 Jahre älter. Simone Thomalla gab auf Nachfrage zu, dass sie schon ein wenig geschockt gewesen sei: „Finger weg von meiner Tochter“, seien ihre ersten Gedanken gewesen. „Natürlich, wenn du den Menschen hinter dieser Kunstfigur nicht kennst, dann kriegst du schon mal ein bisschen Schnappatmung“, sagte Simone Thomalla weiter.

Lesen Sie auch: Sophia Thomalla überrascht mit Kinderwunsch

Im Video: Sophia Thomalla – Mit ihnen war sie bislang zusammen

Simone Thomalla über Till Lindemann : „Er ist ein ganz lieber Typ“

Trotz der Trennung von ihrer Tochter sind Simone Thomalla und Till Lindemann mittlerweile gute Freunde: „Er ist einer der mir wichtigsten Menschen im Leben und einfach toll. Er ist ein ganz lieber Typ, ein toller Mensch“, sagte die 54-Jährige bei „Inas Nacht“.

Lesen Sie auch: Auf den Spuren von Rammstein-Sänger Till Lindemann: Ein Besuch in seinem Heimatdorf

Von RND/seb