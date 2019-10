Was für eine Überraschung: Schauspielerin Janina Uhse hat geheiratet. Der ehemalige „ GZSZ“-Schauspielerin postete am Samstag mehrere Fotos auf Instagram. Darauf zu sehen ist die Braut in einem weißen, bodenlangen Kleid. Auch Bilder von der Trauung und der Location hält sie ihren Fans nicht vor. Die 30-Jährige schreibt dazu: „Jeder Tag mit dir ist ein guter Tag ❤️ 05.10.19.“

Geheiratet wurde demnach bereits vor einer Woche in dem italienischen Hotel Masseria Potenti. Nur eines ist nicht bekannt: Wer ist der Mann an der Seite der Schauspielern? Janina Uhse hält ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit, auch auf den Bildern ist der Ehemann nur von hinten zu sehen.

Zahlreiche Fans und Kollegen gratulieren der frisch Vermählten. So kommentiert Schauspielerkollegin Nadine Menz: „Wie schön. Herzlichen Glückwunsch. Nur das Beste für euch.“ Moderatorin Annett Möller schreibt zu dem Post: „Wooooooow!!! Wie schön, von Herzen alles, alles Gute dir!“ „ GZSZ“-Schauspielerin Eva Mona Rodekirchen und Moderatorin Laura Wontorra gratulieren mit mehreren Herz-Emojis.

RND/ce