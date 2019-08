Weimar/Berlin

Dem Schauspieler Dominique Horwitz geht es nach seinem Motorradunfall laut seiner Künstleragentur wieder besser. "Es gibt noch Untersuchungen. Vorbehaltlich der Befunde dieser Untersuchungen kann er das Krankenhaus bald verlassen", sagte ein Sprecher. Horwitz habe keine Frakturen und werde wohl auch keine bleibenden Schäden von dem Unfall davontragen. Der unter anderem aus " Tatort"-Krimis bekannte Horwitz (62) war am Samstag in Weimar auf dem Motorrad mit einem Transporter zusammengestoßen. Dessen Fahrer wurde bei dem Unfall nach Polizeiangaben nicht verletzt.

Stellungnahme via Twitter

Wie Horwitz' Agentur beim via Twitter mitteilte, bedankte sich der Schauspieler für die zahlreichen guten Wünsche, die ihn in den vergangenen Tagen erreichten. "Wir respektieren den Wunsch von Herrn Horwitz, sich im Laufe des weiteren Genesungsprozesses nicht an die Öffentlichkeit zu wenden", hieß es weiter.

2/2 das Krankenhaus bereits in Kürze verlassen. Er bedankt sich für die zahlreichen guten Wünsche, die ihn in den vergangenen Tagen erreicht haben. Wir respektieren den Wunsch von Herrn Horwitz, sich im Laufe des weiteren

Genesungsprozesses nicht an die Öffentlichkeit zu wenden. — KD SCHMID (@KDSchmid) August 26, 2019

RND/dpa