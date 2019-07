Passau

Er versucht es mal wieder in Übersee: Schauspieler Til Schweiger (55) dreht einen Actionfilm mit Superstar Bruce Willis (64). Er werde in knapp zwei Wochen für den Dreh in den US-Bundesstaat Louisiana fliegen, sagte Schweiger am Montag in Passau. In dem Film mit dem Titel „Run of the Hitman“ spiele er nicht den Bösen, sondern den Guten.

Schweiger trainiert für die „Kampfmaschine“

„Eine Kampfmaschine.“ Dafür müsse er nun noch etwas trainieren. Die Produzenten des Filmes hätten bei seiner amerikanischen Agentin angefragt, erzählte Schweiger. „Ich habe das Drehbuch gelesen, fand es super und habe Ja gesagt.“ Das Buch stammt von Stephen C. Sepher, der auch Regie führen wird und den Film mitproduziert. In „Run of the Hitman“ geht es laut Produktionsnotizen um einen Auftragskiller, der seine Tochter verliert.

Keine guten Erfahrungen im US-Filmgeschäft

Schweiger hatte zuletzt weniger gute Erfahrungen mit dem US-Filmgeschäft gemacht: Das Hollywood-Remake seines Erfolgsfilms „Honig im Kopf“ war in den USA von der Kritik verrissen und vom Publikum weitgehend ignoriert worden.

Von rnd/dpa