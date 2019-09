Weißes Hemd, schwarzes Jackett, typischer Til-Schweiger-Blick und – ganz wichtig – die rote Rose in der Hand: Mit dieser betont schlechten Foto-Montage sucht Til Schweiger jetzt auf Instagram scherzhaft nach seiner Traumfrau.

Zu dem Bild schrieb der Schauspieler: „‚Einsamer Til Schweiger‘ (Welt.de), ‚ Til Schweiger fehlt die Frau zum Glück‘ (Stern.de), ‚Er wäre so gern wieder verliebt!‘ (NTV.de), ‚ Til Schweiger sucht nach neuer Liebe‘ (MOPO.de) … Ich bin doch auch nur ein Mann, und deshalb geh ich jetzt in die Offensive. Hab’ ja eh nix mehr zu verlieren … wer will sich bei Bachelor-Til bewerben?“ Den Post beendet er mit den Worten „Ich warte auf euch!“.

Dass das nicht ganz ernst gemeint ist – und vor allem eine ironische Reaktion auf zahlreiche Medienberichte ist –, ist klar. Der Auslöser war vermutlich ein „Bild“-Interview, in dem er beschrieben hatte, wie er sich seine Traumfrau vorstellt. Und so witzig und ironisch wie sein Instagram-Post sind zum Teil auch die Reaktionen auf Instagram. „Gibt es eine Geld-zurück-Garantie?“, kommentiert Dana Schweiger, die Ex-Frau des Schauspielers. Die beiden verstehen sich auch heute noch gut.

Der Schauspieler Dar Salim kommentiert: „Melde mich an! Es wird ein episches Date.“ Und Boxer Michael Wallisch schreibt: „Wer macht die Vorauswahl?“ Wer weiß: Vielleicht meldet sich am Ende auch RTL noch bei Til Schweiger – das passende Foto für die „Bachelor“-Bewerbung hat er ja schon selbst aufgenommen.

RND/hsc