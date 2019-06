Hermosa Beach

In den 80er Jahren spielte er in der US-Kultserie „Alf“ den beliebten Familienvater Willie Tanner und wurde damit zum Publikumsliebling. Nun starb Max Wright im Alter von 75 Jahren an Krebs, wie mehrere amerikanische Medien berichten.

Schon vor Jahren sei bei dem Schauspieler Lymphdrüsen- und Hautkrebs diagnostiziert worden. Mehr als 20 Jahre soll er gegen seine Krankheit gekämpft haben, der er nun erlegen ist. Wright soll am Mittwoch in seinem Haus in Hermosa Beach im US-Bundesstaat Kalifornien gestorben sein, wie unter anderem das Promiportal „TMZ“ mit Bezug auf Angehörige berichtet. Bereits vor zwei Jahren starb Wrights Ehefrau an Brustkrebs. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

Max Wright war froh über das Ende von „Alf“

Als Ziehvater des Außerirdischen Alf, der nach dem Absturz seines Raumschiffs für ordentlich Chaos und Lacher in der Familie Tenner sorgt, gewann Wright die Herzen der Zuschauer. Er selbst sei aber nie besonders glücklich über seine Rolle als Willie gewesen, fühlte sich als Theaterschauspieler unterfordert, wie „TMZ“ berichtet. „ Ich kann es kaum erwarten, bis es ein Ende hat“, sagte Wright zur letzten Staffel von „Alf, der Außerirdische“.

Nach dem Ende der Sitcom sorgte der Schauspieler vor allem mit Alkohol- und Drogenexzessen für Schlagzeilen. Seine Rolle als Willie Tenner bleibt bei Fans und Kollegen dennoch unvergessen – weltweit wird um Wright getrauert.

