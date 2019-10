Angelina Jolie (44) hat in einem Interview über ihre Trennung von Brad Pitt (55) gesprochen. Die Schauspielerin nannte das Scheitern der Beziehung "einen komplizierten Moment" und sagte der französischen Zeitschrift "Madame Figaro": "Ich habe mich selbst nicht mehr erkannt." Pitt und Jolie lernten sich 2004 kennen, heirateten 2014. 2016 reichte sie die Scheidung ein. Gemeinsam hat das Ex-Paar sechs Kinder: die Töchter Zahara (14), Shiloh (13) und Vivienne (11) sowie die Söhne Maddox (18), Pax (15) und Knox (11).

Jolie, die ab 17. Oktober mit "Maleficent: Mächte der Finsternis" in die deutschen Kinos kommt, sagte zudem, dass sie sich in einer "Übergangsphase" befinde. Es sei wie eine Heimkehr, eine Rückkehr zu sich selbst. "Ich hatte mich selbst ein bisschen verloren", erklärte sie über den Moment, in dem ihre Beziehung zu Brad Pitt zu Ende ging. Während der Trennung habe sie sich "kleiner, fast unbedeutend" gefühlt und sie habe "eine tiefe und wirkliche Traurigkeit" gespürt: "Ich war verletzt".

Angelina Jolie mit ihren Kindern Zahara Marley Jolie-Pitt und Maddox Jolie-Pitt. Quelle: imago images/AFLO

Das alles habe ihr aber auch geholfen, das Gute in ihrem Leben zu sehen, erklärt Jolie. "All diese Dinge klären sich in dir und erinnern dich daran, wie glücklich du bist, am Leben zu sein."

Lesen Sie auch:

Bruder von Herzogin Kate: James Middleton ist verlobt

RND/hub/spot